تقارير: إصابة خطيرة تبعد النني عن الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشفت تقارير صحفية عن تعرض محمد النني، نجم وسط أرسنال، لإصابة قوية قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتيك" البريطاني، فإن النني تعرض لإصابة في المباراة الماضية أمام فولهام في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أن المشكلة لم تتضح إلا بعد اللقاء.

وحتى الآن لم يتحد تحديد طبيعة إصابة النني، غير أن تقرير "ذا أثليتيك" أشار إلى أنها ستتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وقد يضطر أرسنال لضم لاعب وسط جديد في الميركاتو الصيفي الحالي لتعويض النجم المصري، خاصة في ظل غياب الغاني توماس بارتي بسبب مشكلة عضلية.

وتبدو مهمة النادي اللندني صعبة، حيث أن الميركاتو الصيفي سينتهي يوم 1 سبتمبر المقبل، أي بعد يومين فقط.

جدير بالذكر أن مباراة فولهام كانت أول مباراة يخوضها النني هذا الموسم مع أرسنال، حيث لعب أساسيا وخاض الـ90 دقيقة كاملة.