تأييد قرار حرمان الهلال السعودي من القيد لفترتين متتاليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، قراراته حول قضية محمد إبراهيم كنو، لاعب الهلال السعودي.

وأعلن نادي النصر السعودي عبر حسابه على موقع التواص الاجتماعي "تويتر":" أنه إدارة النادي تلقت خطابا من مركز التحكيم الرياضي السعودي، حول قرارات قضية اللاعب محمد كنو، حيث قررت هيئة التحكيم بالاجماع ما يلي:

- إلزام نادي الهلال واللاعب متضامنين او منفردين بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ 20.306.998 مليون ريال.

- تأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب المخالف لـ 4 أشهر.

- تأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف النادي المخالف لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.

ويستعد الزمالك بطل الدوري المصري لمواجهة أمام الهلال بطل الدوري السعودي، يوم 9 سبتمبر المقبل، في نهائي كأس سوبر لوسيل.

وكان الهلال قد تعرض لعقوية الحرمان من التسجيل لفترتين ودفع مبلغ مالي قدره 27 مليون ريال لنادي النصر إضافة لإيقاف لاعبه كنو.

وجاءت تلك العقوبة ضد الهلال ولاعبه كنو، بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده ثم جدد تعاقده مع الهلال.