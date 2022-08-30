مدرب إيسترن كومباني: مباراة الزمالك الأخيرة لي.. وهدفنا إنهاء الدوري بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد علاء عبدالعال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني أن مواجهة الزمالك اليوم هي الأخيرة له مع الفريق بعدما تأكد هبوط للدرجة الثانية.

وهبط إيسترن كومباني إلى دوري الدرجة الثانية بعد الخسارة في الجولة الماضية من الدوري أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-2.

ويخوض إيسترن، اليوم الثلاثاء، المباراة الأخيرة له هذا الموسم أمام الزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بالجولة 34 من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالعال في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "مباراة الزمالك اليوم الأخيرة لي بعد تأكد هبوط الفريق للدرجة الثانية".

وأضاف: "دوافع لاعبي إيسترن انخفضت للغاية بعد الهبوط ولكن تحدثت معهم بضرورة إنهاء الدوري بشكل جيد".

وأكمل: "اعتماد الزمالك على الناشئين سلاح ذو حدين، فهم يرغبون في إثبات أنفسهم أمام فيريرا وهذا ما سيزيد من صعوبة وقوة المباراة".

وتابع: "سنفتقد عدد من اللاعبين الأساسيين أمام الزمالك لأسباب عديدة ولكن نريد أن نقدم مباراة جيدة تليق بالجهد والعمل الذي قمنا به هذا الموسم".

واختتم: "لم أحدد خطوتي القادمة في التدريب ولكن أريد الاستمرار في الدوري الممتاز من خلال تدريب أحد الأندية ولا أريد العودة للخلف".