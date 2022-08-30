الضحية السادسة.. كلوب يطيح بمدرب جديد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

بات سكوت باركر أحدث ضحايا يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وذلك بعد إقالته من تدريب بورنموث.

وأعلن نادي بورنموث اليوم الثلاثاء عن إقالة سكوت باركر، بعد أيام من خسارة الفريق (0-9) أمام ليفربول في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سكوت باركر هو سادس مدرب لفريق في الدوري الإنجليزي تتم إقالته بعد الخسارة من ليفربول بقيادة يورجن كلوب.

وقرر سوانزي سيتي إقالة فرانشيسكو جويدولين في أكتوبر 2016، عقب الخسارة أمام ليفربول (1-2) في نسخة 2016-2017 من الدوري الإنجليزي.

وفي الموسم التالي قرر نادي وست هام يونايتد إقالة مدربه سلافين بيليتش في نوفمبر 2017، عقب السقوط أمام ليفربول كلوب (1-4).

نادي فولهام أطاح بمدربه سلافيسا يوكانوفيتش في نوفمبر 2018، بعد خسارة الفريق اللندني (0-2) أمام الليفر في موسم 2018-2019.

وفي الشهر التالي تسبب كلوب في رحيل جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد، بعد فوز ليفربول في مباراة "ديربي الشمال الغربي" بنتيجة (3-1).

وفي ديسمبر 2019 أعلن إيفرتون إقالة ماركو سيلفا من تدريب الفريق، بعد خسارة "التوفيز" في مباراة "ديربي الميرسيسايد" أمام ليفربول بنتيجة (2-5) في موسم 2019-2020.

وتجدر الإشارة إلى أن سكوت باركر هو أول مدرب يُقال من تدريب فريق في الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس (الشهر الأول في الموسم) منذ إقالة بوبي روبسون من نيوكاسل عام 2004، في بداية نسخة 2004-2005 من "بريميرليج".