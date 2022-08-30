الأهلي يواجه سيراميكا والزمالك أمام إيسترن كومباني.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تُلعب اليوم عدة مواجهات في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، أبرزها الأهلي مع سيراميكا كليوباترا والتي تقام على استاد الأهلي وي السلام.

كما سيلتقي الزمالك مع نظيره إيسترن كومباني في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، بينما يواجه بيراميدز فريق الجونة.

وكان الزمالك قد توّج بلقب الدوري المصري لهذا الموسم، للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخه، وذلك بعد مباراته مع الاتحاد السكندري.

وفي الدوري الإنجليزي تُقام عدة مباريات في الجولة الخامسة أبرزها مباراة ساوثهمبتون مع تشيلسي.

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا وتُذاع على ON Time Sports 1 HD

سموحة ضد فاركو وتُذاع على ON Time Sports 3 HD

البنك الأهلي ضد إنبي وتُذاع على ON Time Sports 2 HD

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 3 HD

الزمالك ضد إيسترن كومباني وتُذاع على ON Time Sports 1 HD

بيراميدز ضد الجونة وتُذاع على ON Time Sports 2 HD

المقاولون العرب ضد المصري وتُذاع على ON Time Sports 3 HD

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام ضد برايتون وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium

كريستال بالاس ضد برينتفورد وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

وتنطلق المباراتان في تمام 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ساوثهامبتون ضد تشيلسي وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد ضد إيفرتون وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي

ساسولو ضد ميلان وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

انتر ميلان ضد كريمونيزي وتُذاع على beIN Sports Fr 4 HD max

روما ضد مونزا وتُذاع على Sport TV1 Portugal

وتنطلق المباراتان في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.