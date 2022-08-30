شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تاريخية عن الزمالك وإيسترن كومبانى قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

حقق الزمالك فوزاً على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدورى هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.

تأسس الزمالك فى 5 يناير 1911 فيما تأسس إيسترن كومبانى في 1953

شارك الزمالك فى كل مواسم الدورى منذ بدايته عام 1948 بينما يشارك إيسترن كومبانى فى الدورى للمرة الأولى فى تاريخه وهبط للقسم الثانى رسمياً.

توج الزمالك بـ14 بطولة دورى فيما لا يملك إيسترن كومبانى أى إنجاز فى الدورى

حسن شحاتة الهداف التاريخي للزمالك في الدوري برصيد 86 هدفاً.