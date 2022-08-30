شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسدد مستحقات الوداد ويبدأ إجراءات الطعن فى قضية رامى بديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادى المصرى، سداد مستحقات الوداد المغربى من صفقة كازادى كاسينجو لاعب الفريق السابق، وذلك لرفع عقوبة إيقاف القيد عن النادى بعد الحكم الذى أصدرته المحكمة الرياضية فى وقت سابق ضد النادى المصرى، كما أعلن المتحدث الرسمى للمصرى أيضاً أن النادى سدد رسوم المحكمة الرياضية استعداداً للطعن على القضية التى رفعها رامى بديوى ضد النادى فى وقت سابق.

وكتب عبد القادر عبر حسابه على فيس بوك: تم سداد مبلغ 130 ألفا لنادى الوداد المغربى غرامة وقف القيد على النادى بخصوص اللاعب كازادى كاسونجو.

وأضاف: تم سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسرى باقى رسوم المحكمة الرياضية الدولية حتى نتمكن من الطعن على الحكم الصادر لصالح اللاعب رامى بديوى والمقدر بملغ 512 ألف دولار.

المحكمة الرياضية الدولية كانت قد أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادى المصرى، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادى كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدى السابق، حيث كان الوداد المغربى قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتى تتخطى 2 مليون جنيه.