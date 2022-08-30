شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان يقفز 5 مراكز فى التصنيف العالمى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي، 5 مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي للاسكواش الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "PSA"، ليحتل التصنيف رقم 12 عالمياً، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة زد المفتوحة للاسكواش.

من ناحية أخرى، لم تشهد قائمة التوب 10 أي تعديلات في التصنيف الجديد، حيث واصل علي فرج لاعب وادي دجلة هيمنته على قمة التصنيف العالمي، وجاء النيوزيلندي بول كول في المركز الثاني، بينما واصل مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي تواجده في المركز الثالث وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، ومازن هشام في المركز الثامن، ومروان الشوربجي في المركز التاسع، وفارس الدسوقي في المركز العاشر.



تصنيف الاسكواش

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" قد أعلنت التصنيف الجديد للاعبات، والذى تغير نظامه ليصدر بشكل أسبوعى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

واستقرت نورالشربيني فى المركز الثانى بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادى دجلة.

واقتحمت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها الثالث عالمياً، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي، بينما استقرت سلمى هاني في التصنيف التاسع.