شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لـ وليد سليمان بعد الاعتزال: أنت رجل عظيم ولاعب رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لفريق الزمالك والحالى لفريق الاتفاق السعودى، على توجيه رسالة خاصة لوليد سليمان لاعب الأهلى، بعد قرار اللاعب اعتزال كرة القدم فى ختام الموسم الحالى.

ونشر كارتيرون عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة للاعب وليد سليمان معلقا "أنت رجل عظيم ولاعب رائع، كل التوفيق يا أسطورة.. اعتنِ بنفسك".



كارتيرون

ويحرص وليد سليمان، نجم النادى الأهلى، على التواجد مع المارد الأحمر اليوم الثلاثاء، فى مباراة سيراميكا بالجولة الأخيرة للدورى، لوداع جماهير القلعة الحمراء بعد إعلانه الاعتزال بنهاية مباريات الموسم الحالي.

وتعاقد النادى الأهلى مع نجمه وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء في 2 أغسطس 2011 نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى، حيث توج بـ17 بطولة وشارك في 295 مباراة وسجل 68 هدفاً وصنع 48.