موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الثلاثاء، نادى الزمالك، مشاركته فى مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 63، وذلك عندما يلتقى بنظيره إيسترن كومبانى فى اللقاء الذى يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة التى توج بها الزمالك للمرة الثانية على التوالى ورقم 14 فى تاريخ القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى

تقام مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى.. ترتيب الفريقين فى الدورى

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الأول برصيد 77 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض فى 24 مباراة، وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا.

موعد مباراة الزمالك وايسترن كومبانى.. الزمالك يدفع بالناشئين

استعان البرتغالي فيريرا، المدير الفني للزمالك بـ 20 لاعبًا من شباب فريق الأمل، وهم من حراس المرمي محمد نديم والسيد عطية مواليد ٢٠٠١، ومحمود الشناوى ٢٠٠٤، وأحمد جمال ٢٠٠٦، كما شارك اللاعبون أحمد رفاعي، عبدالرحمن على، محي جمعة، علي ياسر، أحمد عبدالرحيم ايشو، محمد كمال اوماجا، ماجد هاني، كريم عبدون مواليد ٢٠٠٣، وحسام أشرف، رضا محمد، كريم محمد عبدالخالق، أدهم الخواجة، حاتم سكر مواليد ٢٠٠١، ومحمد خضري ٢٠٠٢، أحمد زكي ١٩٩٩، محمد حمدي ٢٠٠٠.

موعد مباراة الزمالك وايسترن كومبانى.. الظهور الأخير لعلاء عبد العال

تعد مباراة الزمالك وايسترن كومبانى آخر لقاء لإيسترن كومباني في الدوري العام بعد الهبوط رسمياً إلى دوري القسم الثاني، كا تعد أيضاً هي أخر مباراة لعلاء عبد العال مدرب فريق إيسترن، والذي قرر الرحيل عن الفريق بعد مباراة الزمالك.