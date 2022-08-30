شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات مجلس إدارة النادى المصرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على أول قراراته بعد تسلم مسئولية النادى، عقب الفوز فى الانتخابات التى أقيمت أمس بالتزكية.

وقرر مجلس المصرى تعيين كل من اللواء محسن شتاء مستشارًا لمجلس الادارة للشئون الإدارية، وأشرف العزبى ومحمد العربى عبد الرحمن فى الإدارة القانونية للنادى.

وكشف رجب عبد القادر المتحدث الرسمى للنادى المصرى عن استضافة استاد هيئة قناة السويس لمباريات الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد، بدلاً من استاد برج العرب.

وقال عبد القادر، فى تصريحات للمركز الإعلامى للنادى، هناك موافقة مبدئية على استضافة استاد القناة المزمع افتتاحه خلال أسبوعين مباريات المصرى ليكون نهاية للاغتراب بالنسبة للفريق والجماهير التي تضطر للسفر.

وأضاف: سيكون هناك موقع رسمى للنادى المصرى لعرض أخبار النادى ليكون منبر إعلامى للجماهير.

ويدخل حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه فى التاسعة والنصف مساء اليوم فى مواجهة مثيرة أمام المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد العميد على ضرورة تقديم عرض قوى أمام المقاولون بعد التعادل المخيب لآمال جماهير بورسعيد فى آخر جولتين أمام البنك الأهلى ثم الزمالك.