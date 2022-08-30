شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة ميكالى مع شوقى غريب فى معسكر المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على زيارة المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب خلال معسكره بالإسكندرية قبل مواجهة فريق المصري، اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات مسابقة الدوري العام.

وتحدث ميكالي مع شوقي غريب على بعض الأمور الخاصة بالكرة المصرية واللاعبين المميزين في المقاولون وترشيحهم للإنضمام للمنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة، وتواجد برفقة ميكالي عضو إتحاد الكرة عامر حسين، ودار حديث بين مدرب المنتخب الأوليمبي وشوقي غريب.

يذكرأن شوقي غريب قاد المنتخب الاوليمبي في أولمبياد طوكيو الماضية، وذلك بعدما تأهل إليها الفراعنة عقب التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

يدخل فريق المقاولون العرب تحدياً قوياً، اليوم الثلاثاء، عندما يلتقى المصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساءً باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبحث شوقي غريب المدير الفني للمقاولون عن حصد الفوز الرابع على التوالي مع ذئاب الجبل وتأكيد البقاء فى الدوري الممتاز دون انتظار نتائج المنافسين.

وتحت قيادة شوقي غريب حصد المقاولون العرب 10 نقاط ثمينة خلال آخر 4 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ 10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو في الجولة قبل الماضية بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.