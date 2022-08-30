شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الأخيرة بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدل النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، الستار على واحدة من أصعب نسخ الدورى العام، بخوض مواجهة مثيرة أمام نظيره سيراميكا، خلال المباراة التى تقام ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا.. ترتيب الفريقين

تأكد بقاء النادي الأهلي في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، والذي يحتله الفريق الأحمر حالياً برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا.. حكام المباراة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، واختارت لجنة الحكام أحمد جمال حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.