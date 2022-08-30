شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة محمود عاشور قبل مواجهة الطلائع اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش فى الأسبوع الـ34 والأخير من عمر مسابقة الدورى العام، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاءعلى ملعب الدراويش.

حيث سيدير اللقاء محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه أحمد أبو زيد مساعد أول وعربى أحمد مساعد ثان وياسر عبد الحق حكمًا رابعًا، ولم تشهد هذه المباراة استخدام تقنية الـvar.

ويعتبر هذا اللقاء هو الـ20 الذى يديره محمود عاشور للإسماعيلي طوال تاريخه والـ 1 هذا الموسم، وذلك على النحو التالي ..

لعب الإسماعيلي 19 مباراة فاز 5 تعادل 8 خسر 6، له 22 هدفًا عليه 25 هدفًا، كلين شيت 6 لقاءات – الدورى العام ..* يوم 15 مايو 2008 خسر من غزل المحلة صفر / 2 بالمحلة – الدورى العام ..* يوم 15 مايو 2008 خسر من غزل المحلة صفر / 2 بالمحلة

* يوم 21 يناير 2011 فاز على حرس الحدود 3 / 2 بالإسماعيلية ( جودوين ومحمد محسن أبو جريشة ومعتصم سالم )

* يوم 19 أبريل 2011 تعادل مع إنبى صفر / صفر بالقاهرة

* يوم 24 أكتوبر 2011 ” موسم ملغى ” تعادل مع الاتحاد 1 / 1 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه من ضربة جزاء )

* يوم 20 يناير 2014 فاز على المصرى 2 / صفر ملعب المصرى بعجرود السويس ( إبراهيم حسن وجون آنطوى )

* يوم 26 أكتوبر 2014 تعادل مع إنبى صفر / صفر بالإسماعيلية

* يوم 31 مارس 2015 فاز على بتروجيت 1 / صفر بالسويس ( إيمانويل بناهينى )

* يوم 20 ديسمبر 2015 خسر من بتروجيت صفر / 1 بالسويس

* يوم 7 فبراير 2016 تعادل مع أسوان 1 / 1 بأسوان ( شوقى السعيد )

* يوم 8 يونيه 2016 تعادل مع سموحه 3 / 3 بالإسكندرية ( إيمانويل بناهينى وطه عادل وكريم بامبو )

* يوم 18 ديسمبر 2016 تعادل مع بتروجيت 1 / 1 بالسويس ( شكرى نجيب )

* يوم 19 أبريل 2017 تعادل مع سموحه 2 / 2 بالإسماعيلية ( إبراهيم حسن ودييجو كالديرون / محمود عبد العزيز فى مرمى فريقه )

* يوم 12 مارس 2019 فاز على سموحه 1 / صفر بالإسكندرية ( ريتشارد بافور )

* يوم 9 فبراير 2020 خسر من الزمالك 1 / 2 بالإسماعيلية ( باهر المحمدى من ضربة جزاء فى مرمى فريقه السابق )

* يوم 11 سبتمبر 2020 خسر من الأهلى صفر / 3 ملعب الأهلى بالإسكندرية

* يوم 23 يناير 2021 تعادل مع غزل المحلة 2 / 2 بالمحلة ( آرى بابل 2 من ضربتين جزائتين )

* يوم 20 أغسطس 2021 خسر من وادى دجلة صفر / 2 بالإسماعيلية

– كأس مصر ..* يوم 26 سبتمبر 2011 خسر من المقاولون العرب فى ربع النهائى 1 / 3 ” حسنى عبد ربه من ضربة جزاء ”

* يوم 22 يونيه 2014 فاز على الداخلية فى ثمن النهائى 3 / صفر ” حسنى عبد ربه 2 ومحمد زيكا ”

– الإنذارات لـ 32 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لكلا من حسنى عبد ربه ومحمد محسن أبو جريشة

• إنذارين لكلا من إبراهيم يحيى ومحمد فتحى ومحمد الشامى ومحمد بيومى والأنجولى آرى بابل

• إنذار لكلا من عبد الله الشحات وأحمد صديق وعمرو السولية وجمال حسانين والغينى صموئيل جونسون وشادى محمد وأحمد خيرى وأحمد حجازى وسامح عبد الفضيل ومحمود عبد العزيز وإسلام جمال ومروان محسن والنيجيرى كينث أيكى وأحمد سمير فرج والغانى توريك جبرين ومحمد عواد ومحمود متولى وطارق طه وباهر المحمدى ومحمد صادق ومحمود عبد العاطى ” دونجا ” والتونسى فخر الدين بن يوسف وأسامه إبراهيم وأحمد مدبولى والتونسى مروان الصحراوى

– الطرد لـ 3 لاعبين ..• بعد إنذارين لكل من إبراهيم يحيى ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد بيومى

– 7 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة الاتحاد 2011

• فى مباراة المقاولون العرب 2011

• فى مباراة الداخلية 2014

• فى مباراة الزمالك 2020

• فى مباراة الأهلى 2020

• 2 فى مباراة غزل المحلة 2021

– 5 ضربات جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة سموحه 2016

• فى مباراة الزمالك 2020

• فى مباراة الأهلى 2020

• 2 فى مباراة غزل المحلة 2021