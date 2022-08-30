شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سيراميكا فى القيمة التسويقية قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.95 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لسيراميكا 4.90 مليون يورو.

وخسر الأهلى من الطلائع بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري بينما خسر سيراميكا من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا، اليوم الثلاثاء، فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.