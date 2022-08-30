شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وإيسترن كومبانى قبل صدام الدورى؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا نظيره إيسترن كومبانى باستاد القاهرة الدولى، وتوج الفارس الأبيض رسميا ببطولة الدورى للموسم الثانى على التوالي والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومبانى الليلة.

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الأول برصيد 77 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا.



الزمالك وايسترن كومباني

حقق الزمالك فوزاً على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.