شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يتحدث عن جماهير بايرن ميونخ بعد انتقاله للبافاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر ساديو ماني، نجم منتخب السنغال ولاعب فريق بايرن ميونخ الألماني المنضم حديثا للفريق البافاري قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي، عن سعادته بتواجده داخل الفريق الألماني خلال هذا الموسم.

صفقة ماني لصفوف بايرن ميونخ

وكان قد انتقل ماني في صفقة قوية لصفوف بايرن ميونخ الألماني كلفت خزينة النادي البافاري وقتها قرابة 42 مليون يورو في ظل سعي الإدارة لتدعيم الفريق خاصة في النحاية الهجومية لمواصلة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا ومحاولة حصده الموسم الحالي.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد داخل قلعة البافاري مؤكدا أنه شعر بالألفة وكأنه متواجد داخل الفريق منذ فترات طويلة جدا مشيرا إلى سعيه لتحقيق كافة الانتصارات مع بايرن ميونخ خلال هذا العام وحصد الألقاب معهم.

تصريحات ماني عن جماهير بايرن ميونخ

وقال ماني في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورت الألمانية:"سعيد بتواجدي داخل بايرن ميونخ، أشعر بأنني هنا منذ فترة طويلة جدا وأشعر بالألفة".

وأكمل:"سأسعى جاهدا لتحقيق كافة الإنتصارات مع بايرن ميونخ ونأمل دائما لاسعاد الجماهير العاشقة لبايرن ميونخ وجعلها دائما تشعر بالفخر عن طريق تحقيق أقصى النجاحات مع بايرن ميونخ".

وأختتم قائلا: "حب الجماهير لبايرن ميونخ دائما يكون حافزا ودافعا قويا لبذل كل الجهد داخل أرض الملعب لتحقيق الانتصار وإسعادهم".



يذكر أن ساديو ماني قد شارك مع بايرن ميونخ خلال هذا الموسم في خمس لقاءات حتى الآن في الدوري والسوبر الألماني نجح خلالهم في إحراز 4 أهداف.