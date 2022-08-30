الامارات | تعرف إلى أول "حكمة ساحة" تدير مباراة في تاريخ الدوري المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

يشهد الدوري المصري اليوم واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة عندما تتولى حكمة ساحة إدارة مباراة في الجولة الأخيرة من البطولة حيث تم تعيين الحكمة شاهنده المغربي، لإدارة مباراة سموحه وفاركو، في إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد الإسكندرية.

وأعلنت لجنة الحكام الطاقم الذي سيدير مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري حيث تم تعيين الحكمة شاهنده المغربي لإدارة مباراة سموحة وفاركو، ويعاونها منى عطا الله ومحمد شعبان، وحكم رابع صبحي العمراوي.

وفي غرفة "الفار"، سيتواجد حسني سلطان ويارا عاطف.

وكانت شاهنده المغربي أول سيدة تشارك كحكم رابع في إدارة مباراة بيراميدز وإف سي مصر في الموسم الماضي، والمقاولون وإيسترن كومباني الموسم الجاري، كما قامت بالتحكيم أيضاً في مباريات كأس مصر ودوري الدرجة الثانية المصري بالإضافة إلى التحكيم على مستوى القارة الإفريقية بالمشاركة في بطولات أفريقيا للشباب.

وشاهنده المغربي بدأت مشوارها كلاعبة كرة قدم، حيث لعبت في أندية عديدة، منها سموحه والطيران ومصر للمقاصة، وفازت مع فريق سموحه بلقب كأس مصر قبل أن تتجه إلى التحكيم عام 2014 وشاركت في البطولات المحلية، وكان أول ظهور لها على الساحة الدولية عام 2017 عندما شاركت في بطولات على المستوى القاري.