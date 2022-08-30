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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد الأهلي لخوض آخر مبارياته في الدوري المصري 2021-2022، مساء الثلاثاء، عندما يواجه فريق سيراميكا كليوباترا.

تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وفشل الأهلي في الحصول على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي لصالح الغريم التقليدي الزمالك، وحصل على المركز الثالث بشكل رسمي، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها من أول مركزين منذ 30 عاما.



ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، الثلاثاء، على ملعب استاد السلام، في الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وتُنقل مباريات الدوري المصري لموسم 2021-2022 عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

ومن المُقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري عبر قناة "ON Time Sports 1 HD".

لا تزال التطورات متلاحقة، في ملف المدرب الجديد للأهلي المصري، مع اقتراب رحيل البرتغالي ريكاردو سواريس.

وكشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي السابق، دخل دائرة المرشحين لتولي قيادة الأهلي المصري.



وبات الإعلان عن إقالة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني الحالي للأهلي من منصبه قريبا للغاية.

ويمتد تعاقد سواريس (47 عاما) مع الأهلي حتى صيف 2024، وتم إبلاغه بقرار الاستغناء عنه دون الانتظار للمباراة الأخيرة في الدوري حيث سيواجه الفريق سيراميكا كليوباترا.



كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي، مقدم برنامج نجم الجماهير، أن مارسيلو بيلسا هو الاسم الحالي المعروض حاليا على طاولة المفاوضات بالنادي الأهلي، وتمت مناقشته من جانب المسؤولين.

وبشأن هوية مدرب الأهلي الجديد، أكد أبو المعاطي أن الأهلي وضع شرطا، ألا يكون قد سبق له التدريب في المنطقة العربية حتى لا يتم التأثير عليه من أي ناد، وبالتالي لن يكون على علم بالكرة المصرية.

كانت آخر محطات بيلسا في مسيرته التدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليدز يونايتد، قبل أن تتم إقالته في فبراير الماضي لسوء النتائج، بعدما كان مسؤولًا عن الفريق لأكثر من ثلاث سنوات ونصف، حيث تولى زمام الأمور في يونيو 2018.

وقاد بيلسا ليدز يونايتد للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض مع الفريق 170 مباراة حقق خلالها 81 فوزًا و30 تعادلًا مقابل تلقي 59 خسارة.

وعلى مدار 26 مباراة خاضها مع ليدز في الموسم الماضي 2020-21 بالدوري الإنجليزي، تلقت شباك الفريق 60 هدفًا، وحصل الفريق على نقطة واحدة فقط من آخر ست مباريات لصاحب الـ67 عاما، قبل أن تتم إقالته ويصبح بلا ناد في الوقت الحالي.

ومعروف بيلسا بلقب "عبقري بلا بطولات"، فبرغم جودته التدريبية وأفكاره المختلفة، لكنه لم يصعد على منصات التتويج.

وكان تم اختيار بيلسا كثالث أفضل مدرب في العالم عام 2020 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويعتبره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، المدرب الأفضل في العالم وأستاذه الروحي، نظرًا للأفكار التدريبية العظيمة التي يطبقها مع الفرق التي يقوم بتدريبها، والتي كان آخرها في مع ليدز.

ولطالما كرر جوارديولا عشرات المرات أن بيلسا هو أكثر مدرب يعجبه ويتعلم منه، رغم إصرار المدير الفني الأرجنتيني الملقب بـ "المجنون" أنه ليس معلما للفيلسوف الإسباني، في الوقت الذي يشتركان فيه بنفس طريقة اللعب بالاستحواذ على الكرة واللعب الهجومي وبناء الهجمة من الخلف، بالإضافة للاهتمام بأدق التفاصيل.

بات الإعلان عن إقالة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، المدير الفني للأهلي المصري من منصبه، قريبا للغاية.

يمتد تعاقد سواريس (47 عاما) مع الأهلي حتى صيف 2024، ولم يبلغه أحد بقرار الاستغناء عنه، وفقا لتأكيدات وكيل أعماله، كيم ريبيرو.



ونقلت قناة "المحور" المصرية تصريحات ريبيرو بأن الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي، يُفعل منذ اليوم الأول وليس بدءًا من الموسم الجديد، كما يتردد في وسائل الإعلام.

وبحسب وكيله، فإن ريكاردو سواريس لن يرحل بسهولة عن قيادة الأهلي، وسيتمسك بكامل حقوقه المادية، علما بأنه يتقاضى مع جهازه المعاون 125 ألف يورو شهريا.



أما الإعلامي أحمد شوبير، قال عبر محطة "أون سبورت" الإذاعية: "الأمر منتهٍ، سواريس سيرحل عن الأهلي، لم يبلغه أحد بشكل رسمي، ولكنه يشعر بالموقف، وبدا عليه الحزن والغضب في مران أمس".

وبشأن هوية مدرب الأهلي الجديد، أوضح شوبير: "بعض المقربين طرحوا فكرة عودة رينيه فايلر، لم تكن مفاوضات رسمية، بل تم التواصل بشكل ودي مع المدرب السويسري، ولكنه رفض".



وواصل: "إدارة الأهلي لم تفكر إطلاقا في عودة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وبعض المحبين طرحوا عودة البرتغالي مانويل جوزيه بداعي نجاح تجربة جوسفالدو فيريرا مع الزمالك، ولكن المدرب البرتغالي اعتزل".

وأكد أحمد شوبير في ختام كلامه: "إدارة الأهلي لم تفكر إطلاقا في الخيارات الثلاثة فايلر وموسيماني ومانويل جوزيه".

يذكر أن فايلر عمل مدربا للأهلي موسما واحدا، حقق خلاله لقبي الدوري وكأس السوبر، ورحل في سبتمبر/ أيلول 2020 لأسباب أسرية بسبب قيود السفر والتنقل وسط جائحة كورونا.

بينما عمل موسيماني 20 شهرا قاد خلالها الفريق للفوز بـ5 ألقاب قارية ومحلية، أما مانويل جوزيه فقاد الأهلي في 3 ولايات مختلفة، حقق خلالها أكثر من 20 لقبا محليا وقاريا.