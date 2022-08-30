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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، مع نظيره إيسترن كومباني في إطار الجولة 34 من منافسات الدوري المصري الممتاز، بملعب القاهرة الدولي.

الدوري المصري.. ما هو موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني؟

وتوج الزمالك بطلًا للدوري المصري للمرة 14 في تاريخه، قبل اللقاء مما جعله يصل إلى النقطة 77 في الصدارة، بينما يحتل فريق إيسترن كومباني المركز الـ17، (هبط رسميا).



تقام مباراة الزمالك وإيسترن كومباني يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس/ آب 2022 بملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



تملك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية حقوق بث مباريات المسابقات المحلية المصرية، في الموسم الحالي 2021-2022.

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة الزمالك وإيسترن كومباني عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

يستعد الأهلي لخوض آخر مبارياته في الدوري المصري 2021-2022، مساء الثلاثاء، عندما يواجه فريق سيراميكا كليوباترا.

وفشل الأهلي في الحصول على لقب الدوري المصري للموسم الثاني على التوالي لصالح الغريم التقليدي الزمالك، وحصل على المركز الثالث بشكل رسمي، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها من أول مركزين منذ 30 عاما.



ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، الثلاثاء، على ملعب استاد السلام، في الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

أعلن نادي الزمالك المصري تعاقده مع صفقة قديمة جديدة لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى الزمالك لإبرام عدة تعاقدات في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل مواصلة الانتصالات في الموسم الجديد، بعد الفوز بلقب الدوري المصري 2021-2022.



وأعلنت الحسابات الرسمية لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي التعاقد مع لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي، قادما من الرجاء المغربي.

واكتفى الزمالك بذكر 4 معلومات شخصية عن اللاعب، وهي سنه (24 سنة)، وطوله (183 سم)، بالإضافة إلى جنسيته المغربية ومركزه كلاعب وسط.



ولم يكشف الزمالك عن تفاصيل التعاقد، حيث قالت تقارير صحفية في وقت سابق إن اللاعب المغربي وقع على عقد لـ3 سنوات في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الرجاء.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن التعاقد مع زكريا الوردي، الإثنين الماضي، بعد التتويج بلقب الدوري المصري بشكل رسمي على حساب بيراميدز.

وانتقل الوردي إلى الرجاء في يناير/كانون الثاني 2019، قادما من المغرب التطواني، حيث يلعب في مركز الوسط المدافع، واستهدفه الزمالك ليكون بديلا لطارق حامد، الذي رحل عن الفريق إلى الاتحاد السعودي.

ولعب الوردي "24 عاما"، 129 مباراة في الدوري المغربي للمحترفين (112 لقاء مع الرجاء - 17 مع المغرب التطواني)، وليس معتادا على هز الشباك، بحكم مركزه ومهامه الدفاعية، حيث سجل هدفين فقط، وصنع 4.



وتوج الوردي بـ4 بطولات في مسيرته مع الرجاء المغربي، هي الدوري وكأس الكونفيدرالية، والسوبر الأفريقي، وكأس البطولة العربية للأندية 2021.

الوردي لم ينضم في أي مناسبة سابقة لمنتخب المغرب الأول، بسبب صعوبة المنافسة مع اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

عاد فريق فيوتشر إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري، بهدف وحيد سجله في شباك صاحب المركز الأخير.

وفاز فيوتشر على مصر المقاصة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الإثنين، على ملعب السلام، في افتتاح الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.



وسجل هدف فيوتشر الوحيد لاعبه مروان محسن في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعد كرة عرضية من طارق طه.

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بهذا الفوز عاد فيوتشر إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث قفز إلى المركز الثالث برصيد 56 نقطة.



وتفوق فيوتشر على طلائع الجيش الذي يحتل المركز الرابع برصيد 53 نقطة، قبل مباراته الأخيرة التي يخوضها ضد الإسماعيلي مساء الثلاثاء.

يُذكر أن فريق مصر المقاصة كان أول الهابطين من الدوري المصري، بعدما تذيل جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حصدها من انتصارين و9 تعادلات و22 هزيمة.