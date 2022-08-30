شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العرب للناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2022 في كأس العرب للناشئين تحت 17 عاما والقنوات الناقلة.

حيث تقام بطولة كأس العرب للناشئين 2022 في مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 23 أغسطس/آب الحالي وحتى 8 سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 16 منتخبا على 4 مجموعات.



وتُختتم اليوم الثلاثاء منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العرب للشباب، وذلك من خلال 4 مباريات في المجموعتين الثالثة والرابعة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العرب للناشئين



موعد مباراة موريتانيا والعراق في كأس العرب للناشئين هو السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



ومن المُقرر أن يتم بث مباراة موريتانيا والعراق في كأس العرب للناشئين على الهواء مباشرة عبر قناة الرابعة العراقية الرياضية.



موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب للناشئين هو السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المُنتظر أن يتم بث مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب للناشئين عبر قناة الاتحاد العربي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

موعد مباراة لبنان والسعودية في كأس العرب للناشئين هو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيتم بث مباراة لبنان والسعودية في كأس العرب للناشئين عبر قنوات الرياضية السعودية على الهواء مباشرة.

موعد مباراة مصر وسوريا في كأس العرب للناشئين هو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المُقرر أن يتم بث مباراة مصر وسوريا في كأس العرب للناشئين عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

واصل نادي اتحاد جدة تدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل العودة للفوز بالدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكان الاتحاد قريبا من التتويج بالدوري السعودي في الموسم الماضي بعد غياب 13 عاما، ولكنه خسر اللقب في اللحظات الأخيرة لصالح الهلال.



وأعلن نادي الهلال، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تعاقده مع أحمد بامسعود، قادما من صفوف الفيحاء، بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة، حيث ينتهي في 2025.

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل الصفقة، لكنه نجح في شراء الموسم الأخير في عقد اللاعب السعودي مع الفيحاء، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

أحمد بامسعود هو لاعب كرة قدم سعودي، يبلغ من العمر 27 عاما، حيث وُلد في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

بدأ اللاعب السعودي مسيرته مع كرة القدم في نادي الهلال، ولكنه انضم إلى الفيحاء بشكل نهائي في عام 2018.

ولعب بامسعود في صفوف الفيحاء على مدار 4 سنوات، نجح خلالها في تقديم مستويات جيدة، وقاده لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

ولم يكن أحمد بامسعود أولى صفقات الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نجح "العميد" في ضم العديد من اللاعبين.

وضم الاتحاد لاعب الوسط المصري طارق حامد بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، والأنجولي هيلدر كوستا من ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

كما نجح "العميد" في التعاقد مع زكريا هوساوي من أحد على سبيل الإعارة، وضم المدافع أحمد شراحيلي من الشباب، والحارس عبدالله الجدعاني من الهلال.

أعلن نادي النصر السعودي عن القرارات الأخيرة التي تم إصدارها في القضية المُثارة بينه وبين نادي الهلال، بسبب قضية اللاعب محمد كنو.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وقعت 3 عقوبات على نادي الهلال، في مايو/آيار الماضي، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضده، بعد تجديد عقد لاعبه محمد كنو في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقررت غرفة فض المنازعات في ذلك الحين منع الهلال من إبرام تعاقدات لفترتي انتقالات، وإيقاف لاعبه محمد كنو 4 شهور، بالإضافة إلى إلزام اللاعب وناديه بدفع غرامة قدرها 27 مليون ريال لصالح النصر.

وبعد نحو 3 شهور من تقدم الهلال باستئناف ضد العقوبات إلى مركز التحكيم الرياضي، أعلن نادي النصر عن قرارات المركز بخصوص القضية، وذلك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.



وقال "العالمي" إن مركز التحكيم الرياضي أيد عقوبتي منع الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، وكذلك إيقاف اللاعب لمدة 4 شهور من تاريخ صدور القرار.

وبذلك، لن يكون الهلال قادرا على قيد أي لاعبين جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى فترة الانتقالات الشتوية التالية، فيما سيبدأ إبرام الصفقات في الصيف المقبل.

في المقابل، خفض المركز الغرامة المُزمع دفعها من الهلال ومحمد كنو إلى النصر، من 27 إلى نحو 20 مليون ريال سعودي.

يُذكر أن النصر اتهم الهلال بأنه جدد عقد محمد كنو رغم توقيعه بشكل رسمي لصالحه، بعد دخوله في الفترة الحرة في ظل انتهاء تعاقده السابق بنهاية الموسم المنصرم.