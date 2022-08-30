لماذا أثارت صفقات الزمالك غضب جماهير النادي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أثارت التقارير التي تفيد بتعاقد نادي الزمالك مع لاعبين من أندية مثل الإسماعيلي والاتحاد وسموحة، ومن دوري الدرجة الثانية، لغطًا بين بعض الجماهير المنتمية للقلعة البيضاء.

ووكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الزمالك أتم اتفاقه مع الشاب عبدالرحمن جودة مدافع نادي النصر، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، ومحمود عبدالعاطي دونجا لاعب الإسماعيلي، ومروان عطية لاعب الاتحاد السكندري.

وحتى الآن، أعلن الزمالك رسمياً عن ضم 3 صفقات لتدعيم صفوفه، وهم زكريا الوردي، إبراهيما نداي، أحمد أيمن منصور، بجانب 4 صفقات لم يتم الإعلان عنها بسبب ارتباطهم بمباريات مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز.

وفي وقت سابق، أعلن عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر عودته لنادي الزمالك، بعد أن قام بتغيير الملف التعريفي الخاص به بحسابه الرسمي على ”إنستجرام“ إلى لاعب بنادي الزمالك، ولكن لم يعلق النادي الأبيض حتى الآن.

وأفاد موقع "إرم نيوز" بأن عدد من جماهير الزمالك دشنوا هاشتاج #صفقات_سوبر_لزمالك_أفريقيا، أعلنوا خلاله عن اعتراضهم على الأسماء السابق ذكرها، مطالبين مجلس إدارة النادي بالتعاقد مع أسماء كبيرة، قادرة على قيادة الزمالك في البطولة القارية وتحقيق حلم بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن خزائن النادي منذ نحو 20 عاماً.

وأكدت جماهير الزمالك، من خلال الهاشتاج، أن تكرار تجربة اللجوء للشباب والصفقات (Class B) لن تضمن نجاحها، وأن ما حدث مجرد طفرة قام بها البرتغالي جوزسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومن الوارد ألا تتكرر الموسم المقبل.

وذكّرت الجماهير المعترضة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بوعده عندما قال إن ”أحلام جماهير الزمالك أوامر“ وأن أمير مرتضى عق صفقات سوبر وعلى أعلى مستوى، مطالبين رئيس النادي الأبيض بتنفيذ وعده.

مرتضى منصور يرد

وانتقد مرتضى منصور ما يقوم به بعض جماهير الزمالك بسؤالهم عن الصفقات الجديدة، مؤكدًا أن هذا الملف ليس من شأن الجماهير ولكنه مسئولية أمير مرتضى منصور والمدير الفني للفريق جوسفالدو فيريرا.

وفي مداخلة هاتفية بقناة "الزمالك" تصريحات لقناة الزمالك، رد مرتضى منصور على أحد المشجعين أرسل ل يسأل.. أين الصفقات؟، قائلاً: "إنت مالكش دعوة"، مضيفاً: "انت لا تدخل غرفة العمليات مع الطبيب، أنت فقط تنتظر نجاح العملية، وتحتفل بالبطولات لكن الحديث عن الصفقات ليس من شأنك".

وأضاف رئيس الزمالك: "تعاقدت مع أحمد أيمن منصور وزكريا الوردي في صفقات انتقال حر، وليس كما فعل (صاحبنا) الذي أهدر المال العام وتعاقد مع حسين الشحات بـ 160 مليون جنيه".

وتابع: "زكريا الوردي كان ذاهب إلى فرنسا لكنه فضل الزمالك وهذا شيء محترم".

وواصل مرتضى منصور: "أقول لجماهير الزمالك الصفقات التي تحلمون بها سنتعاقد معها في جميع المراكز واكثر من ذلك، لكن لا تفرض رأيك علي ، لأنني لا استطيع فرض رأيي على فيريرا".

وأكمل: "فيريرا يريد في المكان لاعب واحد رئيسي ولاعب اخر احتياطي، واقول لجماهير الزمالك اتركوا أمير وفيريرا يختاروا الصفقات، فالمدرب هو من سيتحمل المسؤولية وقال انه يرغب في التعاقد مع زكريا الوردي لانه يجمع في طريقة لعبه بين طارق حامد وفرجاني ساسي".

وواصل رئيس الزمالك: "فيريرا عمل من الفسيخ شربات، وليس تقليل للاعبي الزمالك، الموسم الماضي كان لدينا لاعبين على عكس هذا الموسم، وأقول للجمهور المحترم ليس لك علاقة بالصفقات، فمن الممكن أن أقول أنني لن اتعاقد مع صفقات، لك أن تفرح بالبطولات".

استقالة مفاجئة

وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فاجأ أعضاء مجلس الإدارة، خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا له أمس، بتقديم استقالته رسميا من رئاسة الزمالك، والاكتفاء بالفترة الماضية.

وكان رئيس الزمالك قد دعا أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة طارئة، والتي أقيمت الساعة 8 مساء اليوم الاتنين بمقر النادي.

وقال فاروق: "مرتضى منصور قدم استقالته بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك؛ بسبب الضغوط التي يتعرض لها في رئاسة النادي والمهام الكبيرة في الوقت الحالي، ولكن أعضاء المجلس رفضوا الاستقالة تماماً".

ونقلت "بوابة الفجر" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن مرتضى منصور ألمح خلال اجتماعه إلى رغبته في تقديم استقالته من منصبه في رئاسة نادي الزمالك، بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها.

وأضاف المصدر أن أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء رفضوا فكرة تقديم الاستقالة، مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في مرتضى منصور رئيساً للنادي، حيث طالبوه باستبعاد هذه الفكرة تماما.

وفي وقت سابق، أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن إقامة مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل للإعلان عن الصفقات الجديدة التي ستنضم للفريق في الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد توّج ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي قبل انتهاء المسابقة بثلاثة أسابيع.