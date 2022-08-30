صفقات من العيار الثقيل.. الأهلي يقترب من ضم بن رمضان وجويل تاجو

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي محمد شبانة عن تحركات مكثفةمن النادي الأهلي لإبرام مجموعة من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

وقال شبانة، خلال تقديم برنامجه "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية ETC، إن "خطوات قوية من الأهلي للتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان"، مضيفاً: "ما علمته أن الأحمر قطع شوطًا كبيرًا مع الترجي التونسي من أجل حسم انتقال اللاعب".

وأضاف الإعلامي: "جويل تاجو لاعب بارتيميو البرتغالي، مرشح بقوة للانتقال للأهلي، وهو لاعب قيمته التسويقية مليون يورو، ولكن الأهلي سيدفع أكثر من ذلك للحصول على خدماته، بعدما سجل 9 أهداف من أصل 25 مباراة خاضها الفريق في الموسم الماضي، وبالموسم الجاري، سجل هدفا وحيدا".

وأشار إلى النادي الأهلي "تحرك بقوة في أكثر من اتجاه للتعاقد مع مدير فني صاحب إسم كبير، حيث ترددت في الفترة الأخيرة بعض الأسماء مثل كيروش وبوميل وخليلوزيتش وفايلر، وأتوقع أن الأهلي سيحسم هذا الملف قريبًا جدًا".

واختتم محمد شبانة: "سواريش ترجى الخطيب من أجل الاستمرار في الأهلي بالموسم المقبل، والخطيب اعتذر له وأبلغه بالرحيل بالموسم الجاري"، مبررًا ذلك بأن هناك غضبا جماهيريا كبيرا بسبب تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة.