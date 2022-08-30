شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى: استاد قناة السويس يستضيف مبارياتنا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب عبد القادر المتحدث الرسمى للنادى المصرى عن استضافة استاد هيئة قناة السويس لمباريات الفريق البورسعيدى فى الموسم الجديد، بدلاً من استاد برج العرب.

وقال عبد القادر، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، هناك موافقة مبدئية على استضافة استاد القناة المزمع افتتاحه خلال أسبوعين مباريات المصرى ليكون نهاية للاغتراب بالنسبة للفريق والجماهير التي تضطر للسفر.

وأضاف: سيكون هناك موقع رسمي للنادي المصري لعرض أخبار النادي ليكون منبر إعلامي للجماهير.

يدخل حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه فى التاسعة والنصف مساء اليوم فى مواجهة مثيرة أمام المقاولون العرب، والتي تجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد العميد على ضرورة تقديم عرض قوى أمام المقاولون بعد التعادل المخيب لآمال جماهير بورسعيد فى آخر جولتين أمام البنك الأهلي ثم الزمالك.

ويبحث حسام حسن عن الفوز السابع مع الفريق البورسعيدي، وإجمالاً.. قاد حسام حسن النادي المصري فى 14 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات، وخسر مباراتين فقط، وذلك منذ توليه المهمة في يونيو الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.