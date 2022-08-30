شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يكشف كواليس منع حسام البدرى من إدارة مباريات وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال محمد على، رئيس إدارة المدربين، أنه يسعى لحل أزمة رخصة حسام البدرى المدير الفنى لوفاق سطيف الجزائرى.

وقال جمال محمد على، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "رخصة حسام البدرى وخالد بيبو ضاعت، وسأقوم بتحديث السيستم فى اتحاد الكرة وإعادة تسجيل المدربين لتسهيل مهمة عملهما".

ويضيف جمال محمد على "كنت موجودا في الدورة التي حصل من خلالها البدرى على الرخصة وسوف أستغل معلوماتى لإنهاء الأزمة سريعاً".

ويواجه حسام البدري المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، مشكلة أزمة تعيق أداء مهامه.

ولم يتواجد البدري، على دكة البدلاء في المباراة التي تعادل فيها وفاق سطيف أمام مضيفه اتحاد بسكرة 2/2، في الجولة الأولى من الدوري الجزائري، بسبب عدم حصوله على الرخصة التي يمنحها الاتحاد الجزائري للعبة، وتواجد مدرب اللياقة أنيس الشعلاني بدلا منه.

وقال مصدر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن عدم منح الرخصة للبدري، يعود لعدم توصل المديرية الفنية الوطنية على مستواه حتى الآن برخص الاتحاد الأفريقي (كاف) للمدرب المصري، وهو الشرط الأساسي للتدريب في الجزائر.

وأضاف أن العقد الذي يربط البدري بنادي وفاق سطيف لم يعتمد بشكل رسمي بدليل عدم ظهوره حتى على النظام "السي. آم. آس"، وهو ما أفقده معاملة تفاضلية بالنظر لسمعته وخبرته الطويلة في ميادين التدريب.

وحصل البدري على تطمينات "مصرية" بتمكينه من الشهادة المطلوبة لكن دون حدوث ذلك بشكل فعلي.

وبوسع الشعلاني، قيادة وفاق سطيف في الجولتين المقبلتين من مسابقة الدوري، حال تأخر البدري، في تسوية وضعه، حسب المهلة التي حددها الاتحاد الجزائري، وبعد انقضاء هذه المهلة فلن يكون بمقدوره ذلك وهو ما سيضع بدون شك البدري ووفاق سطيف في ورطة حقيقية.

يشار إلى أن وفاق سطيف عين الشهر الماضي البدري مديرا فنيا جديدا بموجب عقد يمتد لموسمين.