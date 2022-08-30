شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يوجه رسالة للاعبين بعد انتهاء الموسم: كنتم على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحساب الرسمي لفريق فيوتشر عبر فيس بوك، رسالة شكر إلى الجهاز الفني بقيادة علي ماهر واللاعبين، وذلك بعد الفوز في المباراة الأخيرة لهم بالموسم على مصر المقاصة بهدف نظيف.

وكتب حساب فيوتشر كنتم على قدر المسؤولية وننتظر منكم المزيد.



فيوتشر



فيوتشر

وأنهى فريق فيوتشر مسابقة الدوري العام، بالفوز على فريق مصر المقاصة بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 56، حيث فاز أبناء علي ماهر في 16 مباراة، وتعادلو في 8 لقاءات وخسروا 10 مواجهات أخرى، وأحرز لاعبو فيوتشر 49 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً أخر.

ويلتقي فيوتشر مع بول الأوغندي يوم 10 سبتمبر المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، قد سبق الفريق إلى أوغندا لترتيب كافة الأمور قبل وصول بعثة الفريق، وفور وصوله إلى أوغندا، قام السقا باستكشاف ملعب تدريب الفريق، وملعب المباراة، وكذلك حافلة الفريق وفندق الإقامة والجيم والاستشفاء.

ويبعد الاستاد مسافة 45 دقيقة عن مطار عنتيبي، ومن المقرر أن يقيم الفريق فى العاصمة الأوغندية كامبالا. ووجه عبد الظاهر السقا الشكر للمستشار محمد نزيه من السفارة المصرية، على جهوده لتسهيل إقامة الفريق.