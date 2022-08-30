شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر 2006 يواجه سوريا في بطولة كأس العرب بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، مباراته الثالثة في التاسعة مساء اليوم أمام منتخب سوريا في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا بالجزائر.

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزًا كبيرًا على نظيره اللبناني بتسعة أهداف دون رد فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء السبت، فى ثانى مواجهات كأس العرب للناشئين المقامة فى الجزائر، ليتأهل ناشئو الفراعنة إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز في اللقاء الأول أمام السعودية ، ليتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط قبل مواجهة سوريا.

أدى المنتخب مرانه في الايام الأخيرة بأحد الملاعب الفرعية بمدينة وهران استعدادا لمواجهة سوريا، واشتمل المران على تدريبات خفيفة للاعبين الذين شاركوا في التشكيل الأساسى في مباراة لبنان الأخيرة بقيادة محمد وهبة، بينما أدى باقي اللاعبين مرانا كاملا تحت إشراف مؤمن عبد الغفار المدرب العام، وعصام عبده المدرب المساعد، بينما أشرف على مران الحراس الكابتن يوسف طاهر مدرب حراس المرمى.

وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره السوري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب السيق بالجزائر.