شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان ينتظم فى تدريبات الإسماعيلى.. والكومى يدعم اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر رضوان حارس مرمي الإسماعيلي، فى التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا، وهي إجهاد فى العضلة الضامة والتى أبعدته عن مواجهة إنبي الأخيرة بمسابقة الدوري.

وحرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على عقد جلسة مع لاعبيه لتدعيم وتحفيز شباب الدراويش على تقديم مردود إيجابي خلال مواجهة الطلائع اليوم.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري العام.

ويستضيف الدراويش، الطلائع اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية.

وركز خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلي والقائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول، على بعض النواحي الفنية والتكتيكية خلال المران بعدما استقر على ضم عدد من العناصر الشابة إلى قائمته المقبلة على رأسهم عبد الله محمد وعمر الساعي ومحمد إيهاب وحسن صابر ومحمد زيدان.