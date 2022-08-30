شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: أرفض العودة لتدريب إنبى.. ورئيس الاتحاد السكندرى "زعلان منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان نجم الزمالك الأسبق حقيقة اقترابه من تدريب ناديى سموحة أو الاتحاد السكندرى استعداداً للموسم الجديد.

وقال حلمى طولان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بسمع كلام عن اقترابى من تدريب سموحة أو الاتحاد لكن حتى الآن مفيش أى خطوات إيجايبة على أرض الواقع، محمد مصيلحى زعلان منى ومش عارف أصالحه فهو شخصية محترمة وحبيبى بس حصل توتر بينا وعايز أصالحه مش عارف لأنى رفضت العودة للتدريب في الفترة السابقة".

وتابع طولان: "سأعود للتدريب فى الموسم الجديد، لكن فكرة العودة لتدريب إنبى مرفوضة وصعبة للغاية".

وتختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتوج الزمالك رسميا ببطولة الدورى للموسم الثاني على التوالي والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومباني بالجولة الأخيرة للمسابقة.