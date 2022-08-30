شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة سيراميكا بالدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى، فى الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وطالب البرتغالى ريكاردو، سواريز المدير الفنى للأهلى، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز معنوى فى آخر ظهور بالمسابقة، بعد فقدان أمل إنهاء الدورى فى مركز الوصيف، وخاض سواريز 16 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 13 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 6.



سواريز

حافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى وإنبى بالدوري قبل أن تتلقى شباكه هدفاً من أحمد سمير لاعب الطلائع.

ويغيب عن الأهلي لنهاية الدوري كلاً من: محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجارى، فيما يغيب بدر بانون بعد انتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادى قطر القطرى.

ويغيب للإصابة كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدى وأحمد نبيل كوكا.