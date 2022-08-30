شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهات الجولة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وتوج الزمالك رسميا بالبطولة للموسم الثانى على التوالى والمرة الـ14 فى تاريخه، قبل أن يخوض مباراة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومبانى بالجولة الأخيرة للمسابقة.

مواعيد مباريات الجولة 34 لمسابقة الدوري المصرى الثلاثاء البنك الأهلى & إنبى..4.30 عصراً

سموحة & فاركو..4.30 عصراً

الأهلى وسيراميكا..4.30 عصراً

الإسماعيلى & طلائع الجيش..6.30 مساءً

بيراميدز & الجونة ..9.30 مساءً

غزل المحلة & الاتحاد السكندرى..9.30 مساءً

المقاولون العرب & المصرى البورسعيدى..9.30 مساءً

الزمالك & إيسترن كومبانى..9.30 مساءً

ترتيب جدول الدوري المصرى الزمالك - 77 نقطة

بيراميدز - 71 نقطة

الأهلى - 67 نقطة

فيوتشر - 56 نقطة

طلائع الجيش - 53 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.