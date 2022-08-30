شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الطيب الإرادة والإصرار عنوان النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك نور الطيب لاعبة الإسكواش الإرادة والإصرار، والتى تمكنت من خلالهما فى إستعادة بريقها فى ظل ممارستها للأمومة ولكنها نجحت فى الجمع بين الاثنين وسرعان ما عادت للتدريبات برفقة طفلتها فريدة التى لم تمنعها عن تحقيق نجاحاتها فى الإسكواش ومراعاتها فى نفس الوقت.

ونجحت نور الطيب، فى أن تحصد مؤخرا بطولة زد حتى تقدمت فى التصنيف التىأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، والذى تغير نظامه ليصدر يوم الاثنين بشكل أسبوعى، لتتواجد ضمن العشرة الأوائل.

وجاءت البطلة نور الطيب لاعبة هليوبوليس ضم قائمة التوب 10 من جديد باحثة عن استعادة تصنيفها، وتقدمت الطيب 3 مراكز عقب تتويجها مؤخراً ببطولة زد، لتحتل حالياً المركز الثامن في التصنيف العالمي.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة نور الطيب فى الصور التالية :