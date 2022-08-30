شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى مواجهة "تحصيل حاصل" أمام إيسترن كومبانى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقا الزمالك وإيسترن كومبانى مباراة "تحصيل حاصل" عندما يلتقى الفريقان فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتعد تلك المباراة تحصيل حاصل للفريقين حيث توج الفارس الأبيض بلقب الدورى رسميًا، فيما هبط إيسترن كومبانى للقسم الثانى بشكل رسمى.

الزمالك كان حقق الفوز على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف فى الدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، سجل ثنائية الزمالك عمر السعيد وأحمد السيد زيزو فيما سجل محمود حمدى الونش هدف ايسترن كومبانى الوحيد عن طريق الخطأ فى مرماه.

يدخل الزمالك المباراة فى المركز الأول برصيد 77 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز الفريق الأبيض في 24 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4، وأحرز لاعبو الزمالك 61 هدفاً واستقبلت شباكهم 27.

ويحتل فريق إيسترن كومبانى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 55 هدفا.

وحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على توجيه رسالة قوية للاعبين الشباب فى ظل حصول مجموعة اللاعبين الأساسيين على راحة سلبية، وطالب فيريرا اللاعبين الشباب بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لديهم وإثبات أنفسهم فى المباراة المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز، وأكد المدير الفني للاعبين ثقة أفراد الجهاز الفني فى قدراتهم وأنهم سيكونون مستقبل النادي، وفى نهاية الجلسة شدد فيريرا فى حديثه مع اللاعبين على أنه ينتظرون منهم تقديم أفضل ما لديهم فى لقاء إيسترن كومباني المقبل.

واستعان فيريرا بـ 20 لاعبًا من شباب فريق الأمل، وهم من حراس المرمي محمد نديم والسيد عطية مواليد ٢٠٠١، ومحمود الشناوى ٢٠٠٤، وأحمد جمال ٢٠٠٦، كما شارك اللاعبون أحمد رفاعي، عبدالرحمن على، محي جمعة، علي ياسر، أحمد عبدالرحيم ايشو، محمد كمال اوماجا، ماجد هاني، كريم عبدون مواليد ٢٠٠٣، وحسام أشرف، رضا محمد، كريم محمد عبدالخالق، أدهم الخواجة، حاتم سكر مواليد ٢٠٠١، ومحمد خضري ٢٠٠٢، أحمد زكي ١٩٩٩، محمد حمدي ٢٠٠٠.

فى المقابل، يأمل علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، فى تحقيق فوز معنوى على الزمالك فى آخر مبارياته مع الفريق الذى هبط رسميا للقسم الثانى، مستغلا دخول الزمالك باللاعبين الناشئين فى تحقيق فوز شرفى يختم به مشواره مع إيسترن.

ومن المتوقع أن يدخل إيسترن اللقاء بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: عمرو حسام، الدفاع: محمد صالح، أحمد عبد الموجود، كمال أبو الفتوح، أحمد داهش، الوسط: أحمد حمزاوى، محمد الطرابلسى، أحمد السيد متعب، مودى ناصر، الهجوم: عماد ميهوب، أحمد أمين قفة.