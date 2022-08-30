شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القائمة الأولى للمنتخب الأوليمبى في أول معسكر للبرازيلى ميكالى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قائمة المعسكر الأول للمنتخب اليوم الثلاثاء 30 أغسطس بالتزامن مع نهاية مباريات الجولة الأخيرة فى الدوري، على أن ينتظم اللاعبون في المعسكر يوم 1 سبتمبر لبدء المعسكر فى الإسكندرية.

وطالب البرازيلي روجيريو ميكالي من جهازه المعاون تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة منتخب الناشئين الذي استهل مشاركته في كاس العرب بمواجهة السعودية مساء الأربعاء وحقق فوزا مثيرا في مباراته الأولى بثلاثية دون رد، وأكد ميكالي لجهاز منتخب الناشئين أنه عازم على اختيار مواهب شابة من هذا المنتخب، رغم أنه ليس السن الذى يمثل القوام الأساسي للمنتخب الأولمبي، لكنه يراهن على وجود مواهب في هذا المنتخب.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الأولمبى لزيارة أندية الدوري المصري الممتاز، والتعرف عن قرب على أساليب تدريب اللاعب المصرى، واكتشاف المواهب من مواليد 2001 والأصغر سنًا، لضمها لصفوف المنتخب الأوليمبي خلال المرحلة المقبلة.

وطالب ميكالي من جهازه المعاون تجهيز غرفة عمليات خاصة لمتابعة منتخب الناشئين الذي استهل مشاركته في كاس العرب بمواجهة السعودية الأربعاء الماضي وحقق فوزا مثيرا في مباراته الأولى بثلاثية دون رد، ثم الفوز على لبنان بتسعة أهداف دون مقابل.