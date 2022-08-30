جدول مباريات اليوم.. 8 مواجهات في ختام الدوري المصري.. وجولة جديدة بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المحلية والعالمية، ويأتي في مقدمتها مواجهات ختام الدوري المصري لموسم "2021-2022".

ويسدل الستار على موسم الدوري الممتاز، اليوم، بإقامة 8 مباريات محلية، وينتظر عشاق الكرة المصرية معرفة الفريق الهابط الثالث بعد أن ضمن إيسترن كومباني والمقاصة هبوطهما للدرجة الثانية.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:

الدوري المصري

الأهلي x سيراميكا كليوباترا.. الساعة 4:30 مساء.. أون تايم سبورتس 1

سموحة x فاركو.. الساعة 4:30 مساء.. أون تايم سبورتس 3

البنك الاهلي x إنبي.. الساعة 4:30 مساء.. أون تايم سبورتس 2

الإسماعيلي x طلائع الجيش.. الساعة 6:30 مساء.. أون تايم سبورتس 3

بيراميدز x الجونة.. الساعة 9:30 مساء.. أون تايم سبورتس 2

غزل المحلة x الاتحاد السكندري.. الساعة 9:30 مساء

المقاولون العرب x المصري البورسعيدي.. الساعة 9:30 مساء.. أون تايم سبورتس 3

الزمالك x إيسترن كومباني.. 9:30 مساء.. أون تايم سبورتس 1

فولهام x برايتون.. 8:30 مساء.. beIN Sports 3 HD Premium

كريستال بالاس x برينتفورد.. 8:30 مساء.. beIN Sports HD Xtra 1

ساوثهامتون x تشيلسي.. 8:45 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد x إيفرتون.. 9:00 مساء.. beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي

ساسولو x ميلان.. 6:30 مساء.. AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان x كريمونيسي.. 8:45 مساء.. AD SPORTS Premium 1

روما x مونزا.. 8:45 مساء.. AD SPORTS Premium 2

كأس العرب تحت 17 سنة

المغرب x جزر القمر.. 6 مساء

موريتانيا x العراق.. 6 مساء

مصر x سوريا.. 9:00 مساء.. قناة دبي الرياضية

لبنان x السعودية.. 9:00 مساء