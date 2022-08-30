مرتضى منصور: سنوفر طائرة خاصة لسفر جماهير الزمالك لدعم الفريق أمام الهلال في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدار ناديه سيوفر رحلة لجماهير النادي التي ترغب في السفر لقطر لدعم الفريق في نهائي كأس سوبر لوسيل، وذلك عبر طائرة خاصة.

ويستعد الزمالك بطل الدوري المصري لمواجهة الهلال بطل الدوري السعودي، يوم 9 سبتمبر المقبل، في نهائي كأس سوبر لوسيل.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك:" من يرغب في السفر إلى قطر يتفضل ويحجز لا يزال هناك 10 % من التذاكر لم تحجز حتى الآن".

وأضاف: " هذه الرحلة مدعمة من مجلس إدارة الزمالك، حضرتك ستدفع النصف ونحن سنتكفل بالنصف الأخر"، لو الرحلة ستكلفك 30 ألف جنيه سندفع نصف التكلفة ولن نقول لك بالتقسيط".

وتابع:" أقول لجمهورجمهور الزمالك يجب عليك أن تظل وراء فريقك وتدعمه، مرتضى لو تواجد في النادي فلن يتواجد غدا، فانتم لا تدعموا مرتضى لكن تدعموا الزمالك".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته:" كان لابد أن "نتحسد" بعد السيارة المكشوفة وتحقيق 12 بطولة، ادعوا لنا أن نعود من قطر ومعنا 30 مليون جنيه".