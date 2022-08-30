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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل نادي اتحاد جدة تدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل العودة للفوز بالدوري السعودي في الموسم الجديد.

نادي اتحاد جدة يواصل تدعيم صفوفه بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وكان الاتحاد قريبا من التتويج بالدوري السعودي في الموسم الماضي بعد غياب 13 عاما، ولكنه خسر اللقب في اللحظات الأخيرة لصالح الهلال.



وأعلن نادي الهلال، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تعاقده مع أحمد بامسعود، قادما من صفوف الفيحاء، بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة، حيث ينتهي في 2025.

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل الصفقة، لكنه نجح في شراء الموسم الأخير في عقد اللاعب السعودي مع الفيحاء، والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



أحمد بامسعود هو لاعب كرة قدم سعودي، يبلغ من العمر 27 عاما، حيث وُلد في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

بدأ اللاعب السعودي مسيرته مع كرة القدم في نادي الهلال، ولكنه انضم إلى الفيحاء بشكل نهائي في عام 2018.

ولعب بامسعود في صفوف الفيحاء على مدار 4 سنوات، نجح خلالها في تقديم مستويات جيدة، وقاده لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

ولم يكن أحمد بامسعود أولى صفقات الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نجح "العميد" في ضم العديد من اللاعبين.

وضم الاتحاد لاعب الوسط المصري طارق حامد بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، والأنجولي هيلدر كوستا من ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

كما نجح "العميد" في التعاقد مع زكريا هوساوي من أحد على سبيل الإعارة، وضم المدافع أحمد شراحيلي من الشباب، والحارس عبدالله الجدعاني من الهلال.

أعلن نادي النصر السعودي عن القرارات الأخيرة التي تم إصدارها في القضية المُثارة بينه وبين نادي الهلال، بسبب قضية اللاعب محمد كنو.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وقعت 3 عقوبات على نادي الهلال، في مايو/آيار الماضي، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضده، بعد تجديد عقد لاعبه محمد كنو في يناير/كانون الثاني الماضي.



وقررت غرفة فض المنازعات في ذلك الحين منع الهلال من إبرام تعاقدات لفترتي انتقالات، وإيقاف لاعبه محمد كنو 4 شهور، بالإضافة إلى إلزام اللاعب وناديه بدفع غرامة قدرها 27 مليون ريال لصالح النصر.

وبعد نحو 3 شهور من تقدم الهلال باستئناف ضد العقوبات إلى مركز التحكيم الرياضي، أعلن نادي النصر عن قرارات المركز بخصوص القضية، وذلك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.



وقال "العالمي" إن مركز التحكيم الرياضي أيد عقوبتي منع الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، وكذلك إيقاف اللاعب لمدة 4 شهور من تاريخ صدور القرار.



وبذلك، لن يكون الهلال قادرا على قيد أي لاعبين جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى فترة الانتقالات الشتوية التالية، فيما سيبدأ إبرام الصفقات في الصيف المقبل.

في المقابل، خفض المركز الغرامة المُزمع دفعها من الهلال ومحمد كنو إلى النصر، من 27 إلى نحو 20 مليون ريال سعودي.

يُذكر أن النصر اتهم الهلال بأنه جدد عقد محمد كنو رغم توقيعه بشكل رسمي لصالحه، بعد دخوله في الفترة الحرة في ظل انتهاء تعاقده السابق بنهاية الموسم المنصرم.

قالت تقارير صحفية إن المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس اتفق على انتقاله إلى النصر السعودي الذي يقوده المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي في تقرير له، أن جونزاليس الذي أنهى تعاقده بالاتفاق المشترك مع مارسيليا مطلع أغسطس/ آب الجاري، قرر الانتقال إلى النصر بناء على طلب رودي جارسيا.



ورحل جونزاليس عن صفوف مارسيليا بسبب خلافات مع المدرب السابق للفريق، الأرجنتيني خورخي سامباولي، الذي منحه وقت قليل للغاية في المباريات وحوله للاعب بديل.

وبحسب التقرير الفرنسي فإن جونزاليس سيوقع عقدًا مع النصر لمدة موسم واحد مع بند أفضلية التمديد لموسم إضافي لتدعيم دفاعات "العالمي".



ولعب ألفارو جونزاليس في الدوري الإسباني على مدار مشواره لأندية راسينج دي سانتاندير وريال سارجوزا وإسبانيول وفياريال قبل أن يرحل في 2019 معارًا لمارسيليا الذي لعب له في عهد جارسيا، ثم تحولت الإعارة إلى بيع نهائي في 2020.

المثير أن ألفارو جونزاليس له واقعة مثيرة عام 2019 حدثت مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وتواجه جونزاليس وميسي في ديربي كتالونيا على مدار سنوات فيما تسبب في صدامات عديدة بين الاثنين وحوار ساخر بينهما بسبب سخرية لاعب النصر المنتظر من "البرغوث".

ويقول جونزاليس في تصريحات أطلقها عام 2019: "قلت لميسي أنت حقًا صغير الحجم، لكنه نظر لي ورد (أنت حقًا لاعب كرة سييء)، فقمت بالرد عليه (نعم، كلانا على صواب)، ثم ضحكنا معًا".