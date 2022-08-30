شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات أمام سيراميكا اليوم فى ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى، فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

وخسر الأهلى من الطلائع بهدف دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري بينما خسر سيراميكا من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 67 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 58 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل 16 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37.

وطالب البرتغالى ريكاردو، سواريز المدير الفني للأهلى، لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز معنوى فى آخر ظهور بالمسابقة، بعد فقدان أمل إنهاء الدوري في مركز الوصيف، وخاض سواريز 16 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 13 لقاء بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مرات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 6.

وحافظ الأهلى مع سواريز على نظافة شباكه في 10 لقاءات أمام كل من الجونة ومصر المقاصة والمقاولون وفاركو والاتحاد السكندرى والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة بكأس مصر وأخيراً إيسترن كومبانى والاسماعيلى وإنبى بالدوري قبل أن تتلقى شباكه هدفاً من أحمد سمير لاعب الطلائع.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استكمال ما تبقى من مباريات لفريق الكرة بالنادي في مسابقة الدوري الممتاز باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة أمثال محمد محمود وصلاح محسن وميكيسونى.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين في صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

ويغيب عن الأهلي لنهاية الدوري كلاً من : محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأليو ديانج للحصول على راحة بقرار من مجلس إدارة النادي يوم 4 أغسطس الجاري ، فيما يغيب بدر بانون بعد إنتقاله مؤخراً رسميًا إلى نادي قطر القطري.

ويغيب للإصابة كل من عمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا.

وفى المقابل، يسعى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، للعودة لسكة الانتصارات بعدما فشل الفريق فى تحقيق أى فوز آخر 8 مباريات لعبها الفريق فى الدورى، وطالب سامى من اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز على الاهلى لإنهاء الدورى فى أفضل ترتيب، والتركيز فى المباراة وعدم الانشغال بالعروض التى يتحدث عنها الإعلام.

ويغيب عن صفوف سيراميكا في مباراة الاهلى كل من الحارس محمود كوكو ومحمود نبيل وعبد الله محمود للإصابة وسيف تقا للإيقاف، بينما يستعيد الفريق جهود الثنائى مصعب البطاط وشادي حسين بعد انتهاء الإيقاف.