شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج فاركو فى مباراة مثيرة على شط إسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق سموحة نظيره فاركو فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، في ختام مشوار الفريقين بالدوري المصري هذا الموسم. ويدخل فريق سموحة مباراة اليوم فى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 41 نقطة من 33 مباراة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 14 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وأكد نونو الميدا، المدير الفنى لفريق فاركو، أن التعادل الأخير لفريقه أمام نادى غزل المحلة 1/1 في الجولة قبل الأخيرة كانت مباراة مختلفة نوعًا ما، نحن نجهز فريق ونسعي لبناء فريقنا في المستقبل، مضيفا منحنا فرص لعدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة".

وأضاف ألميدا، "سعيد جدا بأداء اللاعبين الشباب، لدينا رغبة الموسم المقبل أن يكون لدينا فريق يمتلك الخبرة والشباب، ومنحنا فرصة للاعبين مواليد 2001 و2003 و2002".

فيما أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى سموحة، أن هدف سموحة هو الحفاظ على فرص الفريق فى المشاركة بالبطولة العربية والمنافسة على كأس مصر والحصول عليه، خاصة بعد تأهل سموحة للدور قبل النهائى بكأس مصر، قائلا: "منحنا اللاعبين راحة 24 ساعة بعد الفوز على المقاصة أمس، الجمعة، على أن يعودوا غدا للاستعداد لمباراة فاركو الأخيرة في الدوري.