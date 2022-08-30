شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يبحث عن الفوز الرابع على التوالى مع المقاولون أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب تحدياً قوياً، اليوم الثلاثاء، عندما يلتقى المصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساءً باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبحث شوقي غريب المدير الفني للمقاولون عن حصد الفوز الرابع على التوالي مع ذئاب الجبل وتأكيد البقاء فى الدوري الممتاز دون انتظار نتائج المنافسين.

وتحت قيادة شوقي غريب حصد المقاولون العرب 10 نقاط ثمينة خلال آخر 4 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ 10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو في الجولة قبل الماضية بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.

وحصد المقاولون الانتصار الثالث على التوالي أمام الاتحاد السكندري، ورفع الذئاب رصيدهم إلى النقطة 35 لوضع الفريق في منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.