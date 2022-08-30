شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستقبل طلائع الجيش بـ"نيولوك" المدرب والناشئين بعد رحيل الجمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق طلائع الجيش المنتشي بفوزه الأخير على الأهلي ضيفا ثقيلا على الإسماعيلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر الدورى العام هذا الموسم.

وارتفع رصيد طلائع الجيش لـ53 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 38 فى المركز التاسع، بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

وخاض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه أمس، تحت قيادة خالد القماش الذى تولى المسؤولية خلفا لحمزة الجمل الذى تمت إقالته بعد ضمان البقاء بالدورى، ومن المقرر أن يخوض الدراويش مباراة الطلائع بنيولوك المدرب والناشئين الذين أعلن رئيس النادى عن خوضهم المباراة الأخيرة.

ويغيب محمود عبدالعاطى دونجا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه القادمة ضد طلائع الجيش فى إطار جولات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تعرضه للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء عقب حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه الأخير أمام إنبى.

وتعرض الإسماعيلى للهزيمة من إنبي بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت عصر السبت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

فيما حقق الطلائع فوزاً غالياً على الأهلى بهدف دون رد سجله أحمد سمير في الجولة الأخيرة للمسابقة، ويعكف طارق العشرى على دراسة مباريات الإسماعيلي بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للدراويش قبل ملاقاته بالجولة الرابعة والثلاثين.