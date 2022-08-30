شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز السابع مع المصرى أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، تحدياً قوياً عندما يقود فريقه فى التاسعة والنصف مساء اليوم فى مواجهة مثيرة أمام المقاولون العرب، والتي تجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد العميد على ضرورة تقديم عرض قوى أمام المقاولون بعد التعادل المخيب لآمال جماهير بورسعيد فى آخر جولتين أمام البنك الأهلي ثم الزمالك.

ويبحث حسام حسن عن الفوز السابع مع الفريق البورسعيدي، وإجمالاً.. قاد حسام حسن النادي المصري فى 14 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات، وخسر مباراتين فقط، وذلك منذ توليه المهمة في يونيو الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

ويحتل النادى المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 هدفاً أيضاً.