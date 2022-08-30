في ظهوره الأخير مع الأهلي.. سواريش يسعى لترك بصمته أمام سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على استاد الأهلي we السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 "الأخيرة" من بطولة الدوري الممتاز.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لسواريش في منصب المدير الفني للأهلي، بعدما اخبرته إدارة القلعة الحمراء بالرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج وخسارة بطولة كأس مصر للموسم الماضي وأيضا خسارة الدوري هذا الموسم، والاكتفاء بالمركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز.

وقبل مواجهة الليلة، يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وكانت إدارة الأهلي قد تعاقدت مع سواريش، في الأول من يوليو الماضي خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسياني، لكنها سرعان ما قررت الإطاحة به بسبب تراجع الفريق مؤخرا تحت قيادته.

وقاد سواريش فريق الأهلي في 16 مباراة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزية في 3 لقاءات كان اخرها في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بنتيجة 1-1، حيث سجل للأهلي محمد مجدي افشة من ركلة جزاء، وجاء هدف سيرامكيا عن طريق المهاجم باسم مرسي

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد نوصير، محمد شرقية، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، محمد محمود، ميدو نبيل، محمد فخري، أحمد عبدالنبي، رأفت خليل، محمد حمدي، زياد طارق، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: علي عمرو، أحمد سيد غريب.