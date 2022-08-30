شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن نقطة البقاء أمام المصرى فى الجولة الأخيرة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المقاولون العرب مواجهة حاسمة من أجل البقاء في الدوري، حينما يستقبل ضيفه المصري البورسعيدي فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاولون المركز الرابع عشر بجدول مسابقة الدوري العام، برصيد 35 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز ذئاب الجبل في 7 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفا واستقبلت شباكهم 30.

بينما يحتل النادى المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 38 نقطة بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز فى 8 مباريات، وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصرى 39 هدفا واستقبلت شباكهم 39.

وحصد المقاولون الانتصار الثالث على التوالي أمام الاتحاد السكندري، ورفع الذئاب رصيدهم إلى النقطة 35 لوضع الفريق في منطقة الأمان، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة فقط من مباراة الجولة المقبلة أمام المصري لتأكيد البقاء بشكل رسمي.

وتحت قيادة شوقي غريب حصد المقاولون العرب 10 نقاط ثمينة خلال أخر 4 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ 10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو في الجولة الماضية بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال الثلاث مباريات.