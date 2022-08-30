شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه إنبي فى مهمة بلا ضغوط فى ختام الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق البنك الأهلي بنظيره إنبي فى مباراة قوية خالية من الضغوط فى الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ختام منافسات الدوري المصري.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، جمعها من 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهة، وسجل لاعبوه 39 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

وفى المقابل، ارتفع رصيد إنبى بالفوز الأخير على الإسماعيلى للنقطة 38 فى المركز العاشر بعدما لعب 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 14 مباراة وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 38.

من جهته قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادى إنبى، إن النتائج التي حققها الفريق البترولى بالموسم الحالي لا ترضى طموحاتهم، مؤكدا أن لجنة الكرة ستجتمع خلال اليومين المقبلين لبحث سبب الهزة التي تعرض لها الفريق من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخدم مصلحة النادى.

وأكد المتحدث الرسمي لنادى إنبى أن مصير البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق البترولى، لم يتحدد سواء بالبقاء أو الرحيل لافتا إلى أنهم ينتظروا نهاية بطولة الدورى بمواجهة الفريق البترولى والبنك الأهلى، وبعدها سيتم عقد جلسة مع فييرا لبحث أسباب تراجع النتائج والموقف الصعب الذى تعرض لها الفريق بالموسم الحالي في صراع البقاء في الدورى.