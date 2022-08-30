شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يحلم بمعجزة البقاء أمام بيراميدز فى فرصة صعبة بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق بيراميدز نظيره الجونة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي فى مواجهة قوية يسعى من خلالها الفريق الساحلي لمواصلة الصحوة بعدما هزم فيوتشر فى مباراته الأخيرة أملا فى تحقيق المعجزة والبقاء بين الكبار، وذلك فى المباراة التي يخوضها فى التاسعة مساء اليوم فى ختام منافسات الدوري.

يمتلك الجونة فرصة وحيدة للبقاء فى الدوري المصري وهو الفوز على بيراميدز مع خسارة أى من المقاولون العرب أو الاتحاد فى مباراتهما الختامية ليضمن البقاء مع أحدهما.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة فاز فى 22 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وتلقى الخسارة فى 6 مباريات وسجل لاعبوه 55 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

ويفتقد فريق نادي بيراميدز جهود الثنائي عمر جابر وأحمد سامي خلال المباراة، حيث تحصل أحمد سامي وعمر جابر على بطاقة صفراء ثالثة في مواجهة سيراميكا بالدوري بملعب المقاولون والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون مقابل، ليغيب الثنائي عن لقاء الجونة الأخير في الدوري.

وانحصر صراع الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية بالدوري المصري بين ثلاثة فرق وذلك قبل الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، وذلك بعد تنافس أندية غزل المحلة والمقاولون العرب والجونة على هبوط فريق واحد فقط للدرجة الثانية ليلحق بناديي مصر المقاصة وإيسترن كومباني.