شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الثلاثاء 30 / 8 / 2022 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى نظيره سيراميكا باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا في الدوري

يستعد فريق الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الرابعة والنصف عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وسيراميكا

انتهت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم بين الأهلى وسيراميكا بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى الجولة السابعة عشرة للمسابقة باستاد المقاولون العرب، تقدم باسم مرسى لسيراميكا وتعادل محمد مجدى أفشة للأهلى فى الوقت بدل من الضائع.

غيابات الأهلى أمام سيراميكا

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الثلاثاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.