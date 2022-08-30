شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل يخدع أتلتيكو مدريد برشلونة بسبب جريزمان؟.. الدقيقة 63 تفضح السر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زاد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، من الشكوك المثارة، حول وجود حيلة للتهرب من سداد أموال مستحقة إلى برشلونة، بسبب أنطوان جريزمان.

وكان جريزمان انتقل من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صيف 2019 مقابل 120 مليون يورو، لكنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه مع البارسا على مدار موسمين، ليعود للفريق العاصمي العام الماضي على سبيل الإعارة لمدة عامين.

ومنذ بداية الموسم الحالي، شارك جريزمان بديلا في المباريات الـ3 التي خاضها أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، والمفارقة أن توقيت دخوله جاء في نفس الدقيقة في كل المباريات.

سيميوني أقحم جريزمان في الدقيقة 63 أمام خيتافي وفياريال وفالنسيا، ليشارك في 27 دقيقة في كل مباراة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن عقد إعارة المهاجم الفرنسي يتضمن بندا بإلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو، حال مشاركته لمدة 45 دقيقة على الأقل في 50% من مباريات أتلتيكو مدريد (شرط أن يكون متاحا للعب).

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة يعتقدون أن سيميوني يتلقى أوامر من إدارة النادي بإبعاد جريزمان عن التشكيل الأساسي لكي لا يضطر "الروخيبلانكوس" لتفعيل خيار الشراء الإلزامي في نهاية الموسم، وذلك في ظل معاناته من أزمة مالية.

جدير بالذكر أن جريزمان خاض الحد الأدنى في 81% من المباريات التي كان متاحا فيها مع أتلتيكو الموسم الماضي، وهو ما قد يدفع الفريق المدريدي لتخفيض هذه النسبة في الموسم الحالي.

ويبدو أن حيلة أتلتيكو وسيميوني لم تؤثر كثيرا على فاعلية جريزمان، الذي سجل هدفا بعد 12 دقيقة من دخوله بديلا أمام خيتافي، فيما أحرز هدف فوز الأتليتي (1-0) بعد 3 دقائق من نزوله أمام فالنسيا.

وكان جريزمان (31 عاما) شارك في 102 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 35 هدفا وصنع 17، وحقق لقب كأس ملك إسبانيا.