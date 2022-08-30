منتخب اليمن للناشئين يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل منتخبنا الوطني للناشئين الاثنين، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين تحت سن 17 عام وذلك بعد تعادله مع نظيره الليبي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات وذلك على ملعب السيق في مدينة وهران الجزائرية.

وجاء تأهل منتخب الناشئين كمتصدر للمجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات تونس وعمان وليبيا.

سجل هدف منتخبنا اللاعب انور الطريقي براسية من ركنية باغتت حارس ليبيا الذي كان متقدماً في الدقيقة 19 من زمن المباراة، قبل أن يتمكن المنتخب الليبي من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب عبدالمؤمن المبروك، في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وسيلتقي منتخب بلادنا في الدور الثاني نظيره السوداني ثاني المجموعة الأولى في الأول من سبتمبر القادم.

ويحتل منتخبنا الوطني صدارة المجموعة ب5 نقاط، بالتساوي مع تونس، يليهما منتخب ليبيا بنفس الرصيد، ثم المنتخب العماني دون نقاط.

وتختتم منافسات دور المجموعات الثلاثاء، حيث يلتقي المغرب مع جزر القمر، وموريتانيا مع العراق في المجموعة الثالثة، ومصر أمام سوريا، ولبنان مع السعودية ضمن المجموعة الرابعة.

المصدر: سبأ + كورة