غريزمان يؤمّن لأتلتيكو مدريد النقاط من معقل الخفافيش

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد أتلتيكو مدريد من ملعب المستايا معقل فالنسيا بفوز ثمين 1-0 في ختام المرحلة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين.

وسجل هدف المباراة الوحيد البديل الفرنسي أنطوان غريزمان 66.

وشهدت المباراة تنافساً شديداً بين لاعبي المدرب الإيطالي لفالنسيا جينارو غاتوزو ولاعبي المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو دييغو سيميوني.

وألغى الحكم هدفاً في الشوط الأول لفالنسيا سجله من تسديدة قوية يونس موسى بعد العودة للفار.

كما تراجع عن قراره بطرد مدافع فالنسيا تيري كوريا بعد عرقلته لمهاجم الروخي بلانكوس ألفارو موراتا واكتفى بالإنذار بعد العودة للفار.

وصار رصيد الروخي بلانكوس 6 نقاط من انتصارين وتعادل، فحل في المركز السادس، أما فالنسيا ففي المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

و لحساب الجولة ذاتها حقق أتلتيك بلباو فوزاً كبيراً على مضيفه قاديش برباعية نظيفة.

إينياكي ويليامز سجل الهدف الأول للنادي الباسكي في الدقيقة 24 مستغلاً تمريرة خاطئة من الدفاع.

و في الدقيقة السابعة و الخمسين تمكن غوركا غوروزيتا من مضاعفة النتيجة للضيوف من تسديدة قوية.

فيما أضاف أليكس بيرينغور الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والسبعين بهذه الحركة الفنية الجميلة.

غوركا غوروزيتا عاد واختتم رباعية بيليباو في الوقت المحتسب بديلا للضائع.



(بي إن سبورت)